Війна за Суперлігу: Реал, Барселона і Ювентус заявили про погрози від УЄФА

Світові гранди футболу Барселона, Реал і Ювентус виступили зі спільною заявою з приводу покарання від УЄФА для дев'яти клубів, які брали участь у створенні Суперліги.

Таким чином команди дали відповідь Європейському футбольному союзу, який напередодні визначив покарання 9 клубам, які відріклися від Суперліги.

До слова Президент Реалу планує позов проти УЄФА через провал проєкту Суперліги

"Ми отримували і продовжуємо отримувати погрози і образи з метою відмови від проєкту. Це неприпустимо з точки зору закону, і суди вже винесли рішення на користь Суперліги, забороняючи ФІФА і УЄФА, безпосередньо або побічно здійснювати будь-які дії, які можуть вплинути на клуби-засновники або саму Суперлігу, тим самим визнаючи її законність", – йдеться в тексті повідомлення.

Всі три клуби жалкують, що інші 9 партнерів-засновників Суперліги виявилися непослідовними і вирішили відмовитися від нового турніру.

З огляду на те, що матеріальні проблеми, які спонукали 12 клубів-засновників оголосити Суперлігу кілька тижнів тому, нікуди не поділися, ми будемо продовжувати дотримуватися наші зобов'язання перед зацікавленими сторонами і уболівальниками на благо футболу,

– йдеться у заяві.

Коротко про Суперлігу