Україна – Румунія 2:3

У перший ігровий день, 12 квітня, Еліна Світоліна і Леся Цуренко перемогли своїх суперниць – Жаклін Крістіан (6:3, 7:5) і Ану Богдан (3:6, 6:2, 6:0). 13 квітня наші тенісистки були близькі до виходу у фінал Кубка. Однак ні Світоліній, ні Цуренко не вдалось перемогти своїх суперниць – Ану Богдан та Жаклін Крістіан, пише 24 канал.

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Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Ана Богдан / Жаклін Крістіан – 2:6, 6:7 (7:9)

Доля України вирішувалась в парній зустрічі, де сестри Кіченок протистояли Ані Богдан та Жаклін Крістіан.

У першому сеті українки змогли взяти лише два гейми. Натомість у другій партії українки змогли довести справу до тай-брейку, де сильнішими, на жаль, були румунки – 6:7 (на тай-брейку 7:9).

Двічі наші представниці намагалися покращити результат, але з третьої спроби румунки дотисли і перемогли. У результаті, в очному протистоянні збірна Україна програла Румунії 2:3.

Що таке Кубок Біллі Джин Кінг Це найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. Аналог чоловічого кубка Девіса. Матчі Кубка проводяться між командами, що розділені на різні рівні й групи. Переможці й аутсайдери в групах переходять у наступному сезоні на інший рівень. У фінальній групі Кубка 12 команд змагаються у чотирьох групах з трьох команд.

Нагадаємо. Фінал Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться з 12 по 17 листопада в Іспанії.

У своїй історії Україна двічі билася за фінал Кубка Біллі Джин Кінг, але обидва рази поступалася. У 2022 році українки мінімально програли США (2:3), а 2023 року - Чехії (1:3).

Результати матчів в межах кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг