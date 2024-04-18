Нещодавно, в межах чвертьфіналу Ліги чемпіонів Барселона програла ПСЖ у матчі-відповіді з рахунком 1:4. Виліт з єврокубків розвіяв надії, які живилися перемогами та хорошими результатами за останні місяці.

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Барселона має перемогти за будь-яку ціну

Перед одним з тренувань Хаві вирішив зібрати команду і сказати пару слів. Це була відносно коротка промова, трохи більше п'яти хвилин, але досить емоційна і глибока, щоб викликати резонанс у гравців.

Йдемо на Мадрид, без жодних виправдань,

– закликав головний тренер "каталонців".

Перед Ернандесом поставили умову, погрожуючи звільненням, тому він розуміє усю важливість майбутнього поєдинку з Реалом.

Хаві усвідомлює, що відновити бойовий дух у роздягальні буде нелегко, але він спробував зміцнити його у своїй промові, нагадавши своїм гравцям, що Ель-Класіко потрібно розглядати як можливість, надану їм долею, щоб повернутися на шлях до успіху.

Відзначимо. Наразі Барселона займає 2 позицію в турнірній таблиці Ла Ліги. "Каталонці" набрали 70 очок, на 8 балів відстають від Реала.

Нагадаємо, що Ель-Класіко відбудеться 21 квітня о 22:00 за київським часом.