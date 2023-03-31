Гутцайт заслужив похвальну грамоту від раш**тів, – Зозуля після бойкоту для українських атлетів

Одним із перших на таке рішення відреагував колишній нападник збірної України з футболу та Дніпра Роман Зозуля. Футболіст назвав цю ухвалу "геніальною", але зробив це із сарказмом.

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Зозуля: Вадим Гутцайт справляється із завданням хоронити український спорт на відмінно

Форвард іспанської Райо Махадаонди своєю публікацією в інстаграмі натякнув, що українська сторона собі применшила роботи. А Вадим Маркович Гутцайт почав стадії поховання українського спорту далеко на дно.

Зозуля заявив, що очільник НОК України може спокійно отримати похвальний лист від ворога за такі дії. Футболіст відкрито "проїхався" по роботі Гутцайта та керівних посадах українського спорту. Адже протокольне рішення уряду було ухвалене після пропозиції міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта.

ГЕНІАЛЬНО! Навіщо далі надриватися і працювати над тим, щоб не допустити до змагань ворожих спортсменів, якщо можна просто забанити своїх. Рішення в якому прямо таки відчувається жага до боротьби і перемоги. Міністр спорту, він же глава НОК, Вадим Гутцайт справляється із завданням хоронити український спорт на відмінно. Похвальну грамоту від раш*стів однозначно заслужив,

– написав Зозуля.