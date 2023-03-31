Гутцайт заслужив похвальну грамоту від раш**тів, – Зозуля після бойкоту для українських атлетів
Джерело:інстаграм Романа Зозулі
У четвер, 30 березня, Кабінет Міністрів України ухвалив жорстке рішення заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступатимуть суперники з Росії та Білорусі. Атлети вже почали реагувати на таку ухвалу.
Також роботу Гутцайта розкритикувала легендарна українська гімнастка Стелла Захарова. Раніше вона критикувала попереднього очільника НОК Сергія Бубку, який втік з України у перші дні повномасштабного вторгнення.
Відзначимо, що ухвала уряду стала реакцією на рекомендацію МОК щодо повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.
Бойкот українських спортсменів – не вирішення усіх проблем
Ще раніше українські спортсмени почали реагувати на можливий бойкот, який запропонував Гутцайт. Наприклад, одна з найбільш титулованих фехтувальниць планети Ольга Харлан заявила, що хоче виступити на Олімпіаді-2024 у Парижі. Хоча не уявляє, як буде стояти поруч з опонентами країн-агресорів. Але бойкот, це аж ніяк не розв'язанням усіх проблем.
Спортивний гімнаст Олег Верняєв, який повернувся до тренувального процесу після допінг-скандалу запевнив, що українські спортсмени повинні їздити на турніри та воювати на своєму фронті, поки наші захисники знищують ворога на передовій. А бойкот змагань лише доведе росіян, що ми боїмось Росії та суперництва з нею на спортивній арені.