"Це більше про бізнес, ніж про спорт": Беленюк назвав підкилимні причини поразки Ломаченка
Джерело:Телеграм-канал Жана Беленюка
Олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк проаналізував бій Ломаченко – Хейні. Титулований спортсмен впевнений, що судді не віддали б перемогу боксеру з України.
Василь Ломаченко досить непогано провів поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні. Проте судді були іншої думки та одностайно віддали перемогу американському боксеру.
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Васі не віддали б перемогу
Народний депутат України Жан Беленюк прокоментував поразку ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка. На його думку, для американців 24-річний Хейні більш цікавий у фінансовому плані проєкт, ніж ветеран Ломаченко.
"Результат суддівських оцінок бою Ломаченко і Хейні – це більше про бізнес, ніж про спорт. Наївно сподіватися, що Васі віддали б перемогу в такому бою, враховуючи його вік, вже дві поразки і перспективи на майбутнє.
Американці – це вміння рахувати гроші. Природно, непереможний молодий боєць з Америки цінніший "актив", ніж 35-річний українець. І тут потрібно було діставати або нокаут, або тотальне домінування.
Сам бій мені сподобався, цікавий і конкурентний", – написав Беленюк.
- Нагадаємо, що судді одноголосно віддали перемогу Девіну Хейні – 116-112, 115-113, 115-113.
- Проте багато експертів та спеціалістів не погоджуються з таким підсумком бою.
- Навіть промоутер Ломаченка та Хейні Боб Арум висловив сумнів у справедливості результату.
- Тож команда Ломаченка подаватиме апеляцію на результат бою з абсолютним чемпіоном світу.