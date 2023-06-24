Позбавити Росію членства в ФІФА та УЄФА: звернення УАФ через ситуацію з кримськими клубами
Джерело:УАФ
Російський футбольний союз (РФС) нехтує всіма правилами вищих керівних організацій. Черговим ганебним вчинком РФС стали намагання "легалізувати" кримські клуби в російському футболі.
Російські окупанти видали ФК Севастополь атестат на участь в чемпіонаті Футбольної національної ліги (ФНЛ). На черзі команди з Сімферополя, Ялти та Керчі. На протиправні дії РФС відреагували в Українській асоціації футболу.
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Настав час рішучих дій з боку ФІФА та УЄФА
Російські чиновники намагаються інтегрувати команди з окупованого Криму до змагань на території терористичної федерації. За останні пів року УАФ неодноразово зверталася до президента ФІФА Джанні Інфантіно та президента УЄФА Александера Чеферіна з цього приводу.
Своїми діями росіяни демонструють повну зневагу усім офіційним рішенням ФІФА та УЄФА, які надали окупованій території особливий статус ще у 2014 році. Тож УАФ закликала футбольні організації позбавити РФС членства у ФІФА та УЄФА.
У зв’язку із зазначеним УАФ наполягає на розгляді ФІФА та УЄФА даного протиправного процесу поглинання суб'єктів українського футболу російськими стейкхолдерами, вжитті заходів та пошуку можливостей для недопущення розвитку цього процесу в майбутньому. Також звертаємося до ФІФА та УЄФА з проханням розглянути можливість позбавлення рфс членства у ФІФА та УЄФА через доведену невідповідність вимогам статутів керівних органів світового та європейського футболу й цінностям всесвітньої футбольної родини,
– йдеться у червневому листі УАФ.
Росія в повній ізоляції
- Нагадаємо, що після початку повномасштабної агресії проти України російські клуби отримали безстроковий бан на участь в єврокубках, а збірні країни-терориста відсторонені від усіх турнірів.
- Першу спробу інтегрувати кримські команди окупанти зробили ще у 2014 році. Але боячись санкцій дали задній хід. Тепер РФС вирішив йти напролом, адже російський футбол перебуває в повній ізоляції.
- Будемо сподіватися, що ФІФА та УЄФА належним чином відреагують протиправні дії міжнародних злочинців та позбавлять членства в організаціях.