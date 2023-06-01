Окупація російськими загарбниками українського Криму у 2014 році зруйнувала місцевий футбол. Кримські команди вже 9 років виступають у незрозумілому чемпіонаті, який за рівнем можна порівняти з першістю пивзаводу. Проте окупанти не залишають спроб інтегрувати кримські клуби в чемпіонат країни-агресорки, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Окупанти випробовують терпіння УЄФА

На засіданні російської Футбольної національної ліги (ФНЛ) було ухвалено рішення про видачу атестату ФК Севастополь. Клуб був створений загарбниками одразу після окупації Криму.

Відбулося засідання комісії Футбольної національної ліги, на якому було ухвалено рішення про видачу Атестата ФНЛ клубам для участі у змаганнях Другої ліги у дивізіоні "Б". Серед тих, хто отримав атестат ФК Севастополь,

– йдеться у повідомленні ФНЛ.

ФНЛ – це третій за силою дивізіон у російському чемпіонаті. Крім того, окупанти планують також заявити Таврію (Сімферополь), Рубін (Ялта) та Океан (Керч).

Росія на розтяжці