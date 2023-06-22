Фінал Ліги чемпіонів 2023 відбувся на Олімпійському стадіоні в Стамбулі. В головному матчі турніру зіграли англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер. Все закінчилося мінімальною перемогою "містян", для яких це перший тріумф в Лізі чемпіонів.

Детальніше Манчестер Сіті вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів і здобув чемпіонський требл

Та матч для українських вболівальників відзначився не лише результатом на табло. Один з глядачів на трибунах вирішив розвісити український прапор. З незрозумілих причин це не сподобалося одному зі стюардів, який почав силою виривати прапор. Він таки домігся свого. Але згодом прапор таки довелося повернути вболівальнику, хоча розвісити його на трибуна так і не дали.

Така ганебна поведінка не залишилася без уваги української спільноти. І Українська асоціація футболу направила лист в УЄФА з проханням надати пояснення щодо інциденту з українським прапором у Стамбулі.

В УЄФА довелося відреагувати на ситуацію. Вони навіть "вивчали інцидент", за підсумками якого і направили листа у відповідь УАФ.

"Щодо прикрого випадку в Стамбулі, то, будь ласка, будьте впевнені: це була неправомірна, необґрунтована ініціатива одного зі стюардів місцевого стадіону, що була миттєво припинена після того, як про неї стало відомо його вищим керівникам. Звичайно, ми шкодуємо з приводу тих болісних відчуттів, що спричинив вам даний епізод, і зробимо все можливе, аби запобігти подібним випадкам у майбутньому", – йдеться в листі за підписом заступника генерального секретаря Джорджіо Маркетті.