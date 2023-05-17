Португальське видання Socialité вирішило підпсувати репутацію матері форварда Аль-Насра. У їх газеті з'явилась стаття, що начебто Марія Долорес Авейру звернулась до чаклунства, аби розлучити свого сина з моделлю Джорджиною Родрігес.

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Видання намагається зіпсувати репутацію мами Роналду

Мама Кріштіану Роналду відреагувала на таку інформацію через свій інстаграм. Жінка розкритикувала видання та запевнила, що доб'ється компенсації від газети за цей на неї наклеп.

Я хочу звернутися від свого імені та від імені моєї родини, до якої входить Джорджина, дружина мого сина Кріштіану. Я підтверджую, що 16 травня 2023 року, я зателефонувала своїм адвокатам, щоб відновити своє добре ім'я та ім'я моєї родини, У відомій португальській газеті (яка, відповідно, використовувала моє прізвище для своєї реклами) з’явилася стаття. Це брехливі, наклепницькі і навіть моторошні новини, в яких йдеться про жахливі дії, які я наказала вчинити, щоб позбавити щастя одного з моїх дітей…,

– написала мама Роналду.