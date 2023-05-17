Португальське виданняSocialitéвирішило підпсувати репутацію матеріфорварда Аль-Насра. У їх газеті з'явилась стаття, що начебтоМарія Долорес Авейру звернулась до чаклунства, аби розлучити свого сина з моделлю Джорджиною Родрігес. Дивіться такожРоналду відштовхнув працівника клубу суперника, який хотів зробити з ним селфі після гри: відео Видання намагається зіпсувати репутацію мами Роналду Мама Кріштіану Роналду відреагувала на таку інформацію через свій інстаграм. Жінка розкритикувала видання та запевнила, що доб'ється компенсації від газети за цей на неї наклеп. Я хочу звернутися від свого імені та від імені моєї родини, до якої входить Джорджина, дружина мого сина Кріштіану. Я підтверджую, що 16 травня 2023 року, я зателефонувала своїм адвокатам, щоб відновити своє добре ім'я та ім'я моєї родини, У відомій португальській газеті (яка, відповідно, використовувала моє прізвище для своєї реклами) з’явилася стаття. Це брехливі, наклепницькі і навіть моторошні новини, в яких йдеться про жахливі дії, які я наказала вчинити, щоб позбавити щастя одного з моїх дітей…, – написала мама Роналду. Найрідніше людина Кріштіану заявила, що зробить усе, аби довести, що бруд, який на неї вилило видання, є брехнею. Мати зіркового футболіста не хоче, аби її діти та онуки читали неправдиву інформацію про неї із різних джерел. Санта-Барбара в особистому життя Роналду Цікаво, що у житті Роналду та Джорджини не все так гладко. У ЗМІ все частіше з'являються чутки про розрив пари, амама футболіста впевнена, що Родрігес живе з її сином лише через статки та гроші. Хоча її син вже давно освідчився коханій. Існує версія, що їх стосунки погіршились після того, як у квітні 2022-гоРодрігес під час пологів втратила хлопчика. Вижила лише дівчинка, адже Джорджина була вагітна близнюками. Нагадаємо, що пара почала зустрічатись у 2016-му році. Наразі зіркова пара виховує п'ятьох дітей. У пресі існує інформація, що футболіста та модель тримають лише рекламні та спонсорські контракти. Розрив стосунків негативно вплине на обидві сторони. Стосунки Роналду і Джорджини взагалі існують поза законом Саудівської Аравії, де наразі Кріштіану виступає за Аль-Наср. Влада цієї країнине дозволяє жити неодруженим парам під одним дахом. Однак у Саудівській Аравії закрили очі на порушення закону зі сторони зіркового футболіста.