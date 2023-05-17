Португальское издание Socialité решило подпортить репутацию матери форварда Аль-Насра. В их газете появилась статья, что Мария Долорес Авейру обратилась к колдовству, чтобы развести своего сына с моделью Джорджиной Родригес.

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Издание пытается испортить репутацию мамы Роналду

Мама Криштиану Роналду отреагировала на такую информацию из-за своих инстаграмм. Женщина раскритиковала издание и заверила, что добьется компенсации от газеты за эту клевету.

Я хочу обратиться от своего имени и от имени моей семьи, в которую входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что 16 мая 2023 года я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить свое доброе имя и имя моей семьи. В известной португальской газете (которая, соответственно, использовала мою фамилию для своей рекламы) появилась статья. Это лживые, клеветнические и даже жуткие новости, в которых говорится об ужасных действиях, которые я приказала совершить, чтобы лишить счастья одного из моих детей…,

– написала мама Роналду.