Португальское издание Socialité решило подпортить репутацию матери форварда Аль-Насра. В их газете появилась статья, что Мария Долорес Авейру обратилась к колдовству, чтобы развести своего сына с моделью Джорджиной Родригес. Смотрите также Роналду оттолкнул работника клуба соперника, который хотел сделать с ним селфи после игры: видео Издание пытается испортить репутацию мамы Роналду Мама Криштиану Роналду отреагировала на такую информацию из-за своих инстаграмм. Женщина раскритиковала издание и заверила, что добьется компенсации от газеты за эту клевету. Я хочу обратиться от своего имени и от имени моей семьи, в которую входит Джорджина, жена моего сына Криштиану. Я подтверждаю, что 16 мая 2023 года я позвонила своим адвокатам, чтобы восстановить свое доброе имя и имя моей семьи. В известной португальской газете (которая, соответственно, использовала мою фамилию для своей рекламы) появилась статья. Это лживые, клеветнические и даже жуткие новости, в которых говорится об ужасных действиях, которые я приказала совершить, чтобы лишить счастья одного из моих детей…, – написала мама Роналду. Самый родной человек Криштиану заявил, что сделает все, чтобы доказать, что грязь, которую на него вылило издание, является ложью. Мать звездного футболиста не хочет, чтобы ее дети и внуки читали ложную информацию о ней из разных источников. Санта-Барбара в личной жизни Роналду Интересно, что в жизни Роналда и Джорджины не все так гладко. В СМИ все чаще появляются слухи о разрыве пара, а мама футболиста уверена, что Родригес живет с ее сыном только из-за состояния и денег. Хотя ее сын уже давно сделал предложение любимой. Существует версия, что их отношения ухудшились после того, как в апреле 2022 года Родригес во время родов потеряла мальчика. Выжила только девочка, ведь Джорджина была беременна близнецами. Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году. В настоящее время звездная пара воспитывает пятерых детей. В прессе есть информация, что футболиста и модель держат только рекламные и спонсорские контракты. Разрыв отношений окажет негативное влияние на обе стороны. Отношения Роналду и Джорджины вообще существуют вне закона Саудовской Аравии, где Криштиану выступает за Аль-Наср. Власти этой страны не позволяют жить холостякам под одной крышей. Однако в Саудовской Аравии закрыли глаза на нарушение закона со стороны звездного футболиста.