У ФІФА вперше відреагували на створення Суперліги: клуби мають понести відповідальність

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) категорично проти створення Європейської Суперліги. А клуби, які виступили засновниками турніру, повинні понести відповідальність.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно сказав, що клубам Суперліги варто скоріше визначитися зі своїм остаточним вибором.
До слова Гравці клубів Суперліги не зможуть грати за свої збірні: хто з українців опинився під загрозою
ФІФА абсолютно не згодна з Суперлігою. Вчора ми чули слова про війну, злочини, брехню і все інше, що тепер пов'язують з футболом. Ми не можемо схвалювати Суперлігу. Це просто закритий магазин. Втеча з поточних футбольних організацій,
– сказав він.
Інфантіно натякнув на можливу дискваліфікацію в турнірах ФІФА і УЄФА.
"І хочу сказати, що клуби Суперліги повинні бути готові жити з наслідками. Захотіли йти своїм шляхом – ви несете відповідальність за свій вибір. Ви або тут (з УЄФА і ФІФА – ред.), або там. Не можна бути наполовину тут, наполовину там. Подумайте про це", – підсумував Інфантіно.
Футбольна Суперліга: що це таке
- Ввечері 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Це англійські Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Арсенал та Челсі, іспанські Реал, Барселона та Атлетіко, а також італійські Ювентус, Мілан та Інтер.
- Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- УЄФА пригрозила дискваліфікацією клубам за участь в Суперлізі. Проти створення такого турніру виступили і національні федерації, хоча ці команди планували і далі виступати у своїх чемпіонатах. Але не в Лізі чемпіонів. Адже матчі мають проводитися в ті дні, які відведені для ігор Ліги чемпіонів.
- Дискваліфікувати можуть і футболістів, які виступають в Суперлізі. Їм можуть заборонити виступати за свої національні збірні.
- Коли саме має стартувати створена Суперліга – поки невідомо. Організатори заявили, що початок турніру запланований на серпень. Але не вказали, чи встигнуть вони це зробити у 2021 році.