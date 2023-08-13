"Дуже радий бути корисним команді": Довбик прокоментував феєричний дебют за Жирону

Форвард збірної України Артем Довбик шокував фанатів Жирони своїм яскравим дебютом. Екслідер Дніпра-1 врятував свою нову команду від поразки.

Вісім хвилин на полі вистачило Артему Довбику, щоб забити свій прем'єрний гол за Жирону. Бомбардир відгукнувся на філігранний пас партнера Віктора Циганкова та зрівняв рахунок у матчі з учасником Ліги чемпіонів (1:1).

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Артем Довбик прокоментував свій дебютний гол в Instagram. Форвард опублікував фотографії з матчу та висловив своє задоволення від гри.

Така гарна та важлива для мене гра. Дуже радий бути корисним моїй команді. Продовжуємо працювати,

– написав Довбик.

Одноклубники вітають Довбика з голом / instagram.com/tema_dovbyk

В коментарях Артема привітали гравець Шахтаря Тарас Степаненко, ексгравець Динамо Євген Селін, а також ФК Жирона.