Історична результативність: Циганков став першим українцем, який оформив дубль у Ла Лізі
Джерело:твітер Opta Jose
Жирона 18 березня розписала бойову мирову проти Райо Вальєкано у рамках 26-го туру Ла Ліги. Віктор Циганков забив другий та третій гол у червоно-білій футболці.
Віктор Циганков розпочав поєдинок зі старту. Вже на 29-й хвилині українець подякував тренеру за довіру. Віктор першим був на добиванні та запхав м'яч у ворота Райо Вальєкано. Своїм голом український футболіст зрівняв цифри на табло 1:1.
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Перетворився у страшний сон для захисників суперника
Ще у першому таймі Райо знову першим повело у рахунку 2:1, але у другій 45-хвилинці за справу знову взявся колишній динамівець. Циганков вдало в один дотик замкнув передачу з флангу та пробив повз голкіпера, зробивши рахунок вдруге рівним 2:2.
На жаль, два м'ячі українця не дозволили його команді здобули вольову перемогу. Матч закінчився результативною мировою 2:2, а Циганков став першим українським футболістом, який оформив дубль в іспанській Ла Лізі.
Також Віктор є шостим українцем, який відзначався голом у Ла Лізі. До цього моменту вже мав у своєму активі дебютний м'яч у футболці Жирони. Було це ще у ворота Альмерії, коли "жирондинці" розгромили суперника з рахунком 6:2.
Також в активі Циганкова у новій команді 3 асисти у семи зіграних поєдинках.
Головне про переїзд Циганкова в Іспанію
- 17 січня 2023 року Циганков підписав контракт із іспанським клубом до кінця червня 2027 року.
- ЗМІ повідомляли, що Динамо заробить на трансфері свого лідера 5 мільйонів євро плюс 50% від наступного продажу Віктора.
- Жирона не змогла одразу задіяти у грі українця. За двома матчами своєї нової команди Віктор спостерігав з лави запасних.
- У поєдинку проти Валенсії (1:0) Циганков дебютував за новий колектив.
- Тренер команди Мічел не перестає розхвалювати українського футболіста.