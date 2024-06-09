Раян Гарсія продовжує потрапляти в скандальні ситуації. Раніше у боксера підтвердились позитивні допінг-проби.
Читайте також "Будь-який боксер може повернутися": ексчемпіон WBC висловився про реванш Усика та Ф'юрі
Чому заарештували Гарсію
Інцидент трапився в готелі Waldorf Astoria у Беверлі-Хіллз у суботу. Повідомляється, що Раян Гарсія розгромив одну з кімнат свого готельного номера.
Боксер був під впливом алкоголю або наркотиків, однак підкорився поліції та мирно дав себе затримати.
У Каліфорнії будь-яка шкода на суму понад 400 доларів може вважатися кримінальним злочином.
Також зазначається, що це вже не перший інцидент з Гарсією в цьому готелі. Поліція приїжджала ще кілька днів тому.
Нагадаємо, що Гарсія вже не вперше потрапляє у скандали. Окрім позитивного допінгу, перед боєм з Хейні він неодноразово епатував вболівальників. На зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива та не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.