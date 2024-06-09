Раян Гарсія продовжує потрапляти в скандальні ситуації. Раніше у боксера підтвердились позитивні допінг-проби.

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Чому заарештували Гарсію

Інцидент трапився в готелі Waldorf Astoria у Беверлі-Хіллз у суботу. Повідомляється, що Раян Гарсія розгромив одну з кімнат свого готельного номера.

Боксер був під впливом алкоголю або наркотиків, однак підкорився поліції та мирно дав себе затримати.

У Каліфорнії будь-яка шкода на суму понад 400 доларів може вважатися кримінальним злочином.

Також зазначається, що це вже не перший інцидент з Гарсією в цьому готелі. Поліція приїжджала ще кілька днів тому.

Нагадаємо, що Гарсія вже не вперше потрапляє у скандали. Окрім позитивного допінгу, перед боєм з Хейні він неодноразово епатував вболівальників. На зважування Гарсія прийшов з пляшкою пива та не дочекавшись суперника став на ваги. Також під час битви поглядів 25-річний боксер влаштовував розбірки з Хейні. А перед самим поєдинком зробив пропозицію порноактрисі Саванні Бонд.