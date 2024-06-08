У ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів. Українець став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, але зовсім скоро між боксерами відбудеться реванш.
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Який прогноз дав Беллью на реванш
Боксер зазначив, що поразка Тайсона Ф'юрі не є ганебною і він може повернутися.
Тайсон може перемогти у реванші з Усиком, будь-який боксер може повернутися. Однак виходячи з останнього поєдинку поки не можна сказати, що Тайсон переможе у реванші. Однак шанси у нього є, 100%,
– розповів Тоні Беллью.
Відзначимо, що після реваншу з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик планує повернутися у крузервейт і хоче спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій вазі.