Райан Гарсия продолжает попадать в скандальные ситуации. Ранее у боксера подтвердились положительные допинг-пробы.

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Почему арестовали Гарсию

Инцидент произошел в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз в субботу. Сообщается, что Райан Гарсия разгромил одну из комнат своего гостиничного номера.

Боксер был под воздействием алкоголя или наркотиков, однако подчинился полиции и мирно дал себя задержать.

В Калифорнии любой ущерб на сумму более 400 долларов может считаться уголовным преступлением.

Также отмечается, что это уже не первый инцидент с Гарсией в этом отеле. Полиция приезжала еще несколько дней назад.

Напомним, что Гарсия уже не впервые попадает в скандалы. Кроме положительного допинга, перед боем с Хейни он неоднократно эпатировал болельщиков. На взвешивание Гарсия пришел с бутылкой пива и не дождавшись соперника стал на весы. Также во время битвы взглядов 25-летний боксер устраивал разборки с Хэйни. А перед самым поединком он сделал предложение порноактрисе Саванне Бонд.