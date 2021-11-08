Расизм на матчі Динамо – Ворскла: арбітр і делегат матчу "не побачили" порушень

Бразильський легіонер Ворскли Рангел заявив, що став жертвою расизму в матчі 14-го туру УПЛ проти Динамо. Футболіст переконує, що чув расистські вигуки з трибун та від одного з футболістів Динамо. Однак арбітр матчу Юрій Іванов, схоже, не побачив порушень.

Арбітр не вніс у протокол записи про расизм

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу не планує розглядати питання про расизм на матчі Динамо – Ворскла.

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Причина в тому, що арбітр Іванов та делегат поєдинку Віктор Радушинський начебто не внесли в протокол записи про расизм щодо Рангела.

Повідомляється, що КДК може розглянути це питання, якщо на нього звернуть увагу в Комітеті етики та чесної гри.

Що відомо про расизм на матчі Динамо – Ворскла