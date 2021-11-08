У Шапаренка можуть бути серйозні проблеми

Ворскла сенсаційно обіграла Динамо у матчі чемпіонату України – 2:1. Рахунок у полтавців відкрив Лукас Рангел.

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"Після забитого гола я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного із гравців Динамо. То був №14 (Карлос де Пена). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець Динамо, №10 (Микола Шапаренко), сказав мені російською мовою образливе слово чорний", – заявив Лукас.

Арбітр також чув образливі слова на адресу нападника Ворскли.

Під час матчу я не став нічого робити та відповідати на образи, а фокусувався на грі. А після матчу я підійшов і доповів арбітру. Він підтвердив, що також чув расистські вигуки. Сподіваюся на адекватну реакцію,

– додав футболіст.

Півзахисник полтавської Ворскли Олів'є Тілль заступився за нападника команди Рангеля.

"Про це я не хочу говорити. Мені це не подобається, оскільки Лукас мій дуже хороший друг, і мені боляче чути такі речі. Мені шкода його та всіх інших темношкірих, які потерпають від расизму. Це потрібно зупинити. Більше я вам про це нічого не скажу", – розповів хавбек в інтерв'ю FanDay.

Рангел вже коментував прояви расизму зі сторони гравця "біло-синіх", проте він не уточнював хто саме його образив.