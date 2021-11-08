Ексгравець вимагає жорстокого покарання

Левченко наголосив, що расистським висловлюванням не місце в українському футболі.

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Я дуже люблю Шапаренка як гравця, але якщо він дозволяє собі расистські висловлювання стосовно інших гравців, то це треба жорстко карати,

– написав ексгравець у своєму твітері.

Расистський скандал під час матчу Динамо – Ворскла