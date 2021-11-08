Арбітр не вніс у протокол записи про расизм

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу не планує розглядати питання про расизм на матчі Динамо – Ворскла.

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Причина в тому, що арбітр Іванов та делегат поєдинку Віктор Радушинський начебто не внесли в протокол записи про расизм щодо Рангела.

Повідомляється, що КДК може розглянути це питання, якщо на нього звернуть увагу в Комітеті етики та чесної гри.

Що відомо про расизм на матчі Динамо – Ворскла