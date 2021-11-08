Арбітр не вніс у протокол записи про расизм
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу не планує розглядати питання про расизм на матчі Динамо – Ворскла.
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Причина в тому, що арбітр Іванов та делегат поєдинку Віктор Радушинський начебто не внесли в протокол записи про расизм щодо Рангела.
Повідомляється, що КДК може розглянути це питання, якщо на нього звернуть увагу в Комітеті етики та чесної гри.
Що відомо про расизм на матчі Динамо – Ворскла
- Футболіст Ворскли, який влітку перейшов у полтавську команду з фінського клубу КуПС, після гри з Динамо заявив, що став жертвою расизму.
- За версією футболіста, він чув расистські вигуки з трибун НСК "Олімпійський" у Києві після забитого голу. Рангел заявив, що отримав підтримку від гравця Динамо Карлоса Де Пени.
- Разом з тим, бразилець звинуватив у расизмі 10-го номера Динамо, під яким грає Микола Шапаренко.
- Рангел заявив, що розповів арбітру Іванову про прояви расизму після фінального свистка. Як переконує футболіст, арбітр підтвердив, що також чув расистські вигуки.
- Поєдинок Динамо – Ворскла відбувся 6 листопада й завершився перемогою полтавців з рахунком 2:1.