Арбитр не внес в протокол записи о расизме
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола не планирует рассматривать вопрос о расизме на матче Динамо – Ворскла.
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Причина в том, что арбитр Иванов и делегат поединка Виктор Радушинский вроде бы не внесли в протокол записи о расизме в отношении Рангела.
Сообщается, что КДК может рассмотреть этот вопрос, если на него обратят внимание в Комитете этики и честной игры.
Что известно о расизме на матче Динамо – Ворскла
- Футболист Ворсклы, который летом перешел в полтавскую команду из финского клуба КуПС, после игры с Динамо заявил, что стал жертвой расизма.
- По версии футболиста, он слышал расистские выкрики с трибун НСК "Олимпийский" в Киеве после забитого гола. Рангел заявил, что получил поддержку от игрока Динамо Карлоса Де Пены.
- Вместе с тем, бразилец обвинил в расизме 10-го номера Динамо, под которым играет Николай Шапаренко.
- Рангел заявил, что рассказал арбитру Иванову о проявлениях расизма после финального свистка. Как убеждает футболист, арбитр подтвердил, что также слышал расистские выкрики.
- Поединок Динамо – Ворскла состоялся 6 ноября и завершился победой полтавчан со счетом 2:1.