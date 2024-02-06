"Чукча є***а": російський тренер відзначився ганебним висловлюванням у Казахстані

В казахській Астані відбувся міжнародний турнір під назвою Медіафутбольна Ліга. Російська команда встигла там відзначитися, але не показниками, а обурливими висловлюваннями.

Під час матчу казахської команди SD Family з представниками РФ 2Drots виник епізод на полі, яким були невдоволені росіяни. Вони вигукували образливі висловлювання.

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Російські тренери налетіли на казахського тренера

"Що ти мені показуєш? Підійди в обличчя і покажи мені. Ти хто такий взагалі? Чукча є***а", – сказав тренер 2Drots Дмитро Кузнєцов.

Також на відео чутно, як хтось каже: "Ні, ну а що, за фактом ж. Нехай пишається своєю нацією".

Момент перепалки потрапив на відео.

Російські тренери відзначилися в Казахстані: дивіться відео

Капітан та засновник SD Family Дідар Сидикбек заявив, що хоче судитися з 2Drots через ці ненависні слова.

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