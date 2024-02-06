"Чукча є***а": російський тренер відзначився ганебним висловлюванням у Казахстані

6 лютого 2024, 11:30
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Джерело:

 Ulysmedia.kz

В казахській Астані відбувся міжнародний турнір під назвою Медіафутбольна Ліга. Російська команда встигла там відзначитися, але не показниками, а обурливими висловлюваннями.

Під час матчу казахської команди SD Family з представниками РФ 2Drots виник епізод на полі, яким були невдоволені росіяни. Вони вигукували образливі висловлювання.

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Російські тренери налетіли на казахського тренера 

"Що ти мені показуєш? Підійди в обличчя і покажи мені. Ти хто такий взагалі? Чукча є***а", – сказав тренер 2Drots Дмитро Кузнєцов.

Також на відео чутно, як хтось каже: "Ні, ну а що, за фактом ж. Нехай пишається своєю нацією".

Момент перепалки потрапив на відео.

Російські тренери відзначилися в Казахстані: дивіться відео

Капітан та засновник SD Family Дідар Сидикбек заявив, що хоче судитися з 2Drots через ці ненависні слова.

Чи зіграє збірна Казахстану з Росією

  • Рохус Шох, віцепрезидент Казахстанської федерації футболу, висловив свою позицію стосовно можливого товариського матчу зі збірною Росії. Він заявив, що наразі ніяких планів щодо такої гри немає.
  • Шох наголосив, що вперше чує про можливий матч із російською збірною у червні. Зазначено, що графік ігор в Казахстані вже складено, і він не передбачає товариського поєдинку із російською командою. Він також зазначив, що йому не відомі будь-які переговори з РФС щодо цього питання.
  • Раніше російське пропагандистське видання "Матч ТВ" повідомляло про можливу зустріч збірних Росії та Казахстану у червні 2024 року.
  • Зазначимо, що всі російські клуби та збірні були виключені з міжнародних змагань у зв'язку з агресією проти України.
Автор: Юрій Семенюк