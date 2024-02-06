Під час матчу казахської команди SD Family з представниками РФ 2Drots виник епізод на полі, яким були невдоволені росіяни. Вони вигукували образливі висловлювання.
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Російські тренери налетіли на казахського тренера
"Що ти мені показуєш? Підійди в обличчя і покажи мені. Ти хто такий взагалі? Чукча є***а", – сказав тренер 2Drots Дмитро Кузнєцов.
Також на відео чутно, як хтось каже: "Ні, ну а що, за фактом ж. Нехай пишається своєю нацією".
Момент перепалки потрапив на відео.
Російські тренери відзначилися в Казахстані: дивіться відео
Капітан та засновник SD Family Дідар Сидикбек заявив, що хоче судитися з 2Drots через ці ненависні слова.
Чи зіграє збірна Казахстану з Росією
- Рохус Шох, віцепрезидент Казахстанської федерації футболу, висловив свою позицію стосовно можливого товариського матчу зі збірною Росії. Він заявив, що наразі ніяких планів щодо такої гри немає.
- Шох наголосив, що вперше чує про можливий матч із російською збірною у червні. Зазначено, що графік ігор в Казахстані вже складено, і він не передбачає товариського поєдинку із російською командою. Він також зазначив, що йому не відомі будь-які переговори з РФС щодо цього питання.
- Раніше російське пропагандистське видання "Матч ТВ" повідомляло про можливу зустріч збірних Росії та Казахстану у червні 2024 року.
- Зазначимо, що всі російські клуби та збірні були виключені з міжнародних змагань у зв'язку з агресією проти України.