Во время матча казахской команды SD Family с представителями РФ 2Drots возник эпизод на поле, которым были недовольны россияне. Они выкрикивали оскорбительные высказывания.

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"Что ты мне показываешь? Подойди в лицо и покажи мне. Ты кто такой вообще? Чукча е***а", – сказал тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов.

Также на видео слышно, как кто-то говорит: "Нет, ну а что, по факту же. Пусть гордится своей нацией".

Момент перепалки попал на видео.

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Капитан и основатель SD Family Дидар Сыдыкбек заявил, что хочет судиться с 2Drots из-за этих ненавистных слов.

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