Рапід – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

У четвер, 19 серпня, відбудеться перший поєдинок плей-офф кваліфікації Ліги Європи, в якому австрійський Рапід прийматиме луганську Зорю. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн, а також по телебаченню.

Рапід – Зоря: де дивитися

Матч відбіркового етапу Ліги Європи Рапід – Зоря у прямому ефірі покаже телеканал "УНІАН". Трансляція матчу розпочнеться о 21:50.

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Матч пройде у Відні на стадіоні "Альянц". Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.