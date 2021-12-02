Рангнік отримає чималий бонус, якщо вмовить Голанда перейти в Манчестер Юнайтед

У нового тренера Манчестер Юнайтед Ральфа Рангніка буде додаткова мотивація. Він отримає солідний бонус, якщо переконає нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда приєднатися до клубу.

Рангнік отримає близько 10 мільйонів євро

Якщо наставник вмовить доєднатися нападника до Манчестер Юнайтед, то отримає бонус у розмірі 10 мільйонів євро. Футболіст Борусії Дортмунд добре знає Рангніка.

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Ральф раніше був спортивним директором Зальцбурга. У 2019 році австрійський клуб підписав контракт із тоді ще маловідомим форвардом Голандом із норвезького Молде. Той перехід дав Ерлінгу путівку у великий футбол. Тому не дивно, що німець і норвежець мають непогані відносини.

Також ЗМІ зазначають, що новий наставник МЮ має близькі стосунки з батьком норвежця.

Окрім Манчестер Юнайтед, Холандом цікавляться також ПСЖ та Манчестер Сіті.

Скільки доведеться заплатити зірку Боруссії Дортмунд

За даними Transfermarkt, гравець коштує космічні 150 мільйонів євро.

У майбутньому клубі Ерлінга, окрім розрахунків з Боруссією (75 мільйонів євро), доведеться заплатити ще 40 мільйонів євро комісії агенту гравця та 20 мільйонів євро – батькові футболіста.

У 2021 році футболіст Боруссії встановив фантастичний рекорд. 21-річний Голанд став наймолодшим гравцем, якому вдалося забити 50 голів у Бундеслізі.

За команду з Дортмунду нападник провів лише 11 матчів, в яких забив 14 голів.