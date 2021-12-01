Рангнік вмовлятиме Голанда перейти в МЮ

Голанда у складі Манчестер Юнайтед хоче бачити новоспечений наставник "червоних дияволів" Ральф Рангнік.

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За інформацією журналіста видання Bild Крістіана Фалька, тренер МЮ спробує переконати Голанда перейти до англійського клубу.

Раніше Рангнік керував всіма клубами Ред Булл, в тому числі австрійським Зальцбургом, де Голанд грав до Боруссії Дортмунд. Окрім того, в Рангніка хороші відносини з батьком футболіста Альфом-Інге Голандом.

Саме батько є представником 21-річного гравця.

Важливо зазначити, що агентом футболіста є Міно Райола. Він у 2016 році допоміг Полю Погба перейти з Ювентуса у Манчестер Юнайтед.

Цілком ймовірно, що Райола зацікавлений зараз продати Голанда з Боруссії Дортмунд. Причина в тому, що німецька команда провалила груповий етап Ліги чемпіонів та вилетіла в Лігу Європи.



Ерлінг Голанд / Фото Getty Images

Скільки доведеться заплатити за Голанда

Водночас Райола та батько Голанда можуть стати головною проблемою під час трансферу футболіста. За даними Transfermarkt, гравець коштує 150 мільйонів євро.

У контракті Голанда з Боруссією Дортмунд буцімто прописані відступні у розмірі 75 мільйонів євро. Окрім цієї суми, потенційному покупцю доведеться заплатити ще 60 мільйонів євро комісії.

Агент Райо має отримати 40 мільйонів євро, а батько футболіста – 20 мільйонів євро.

Подібна схема була застосована під час переходу Голанда у Боруссію із Зальцбурга. Тоді Райо та батько отримали 15 та 10 мільйонів євро відповідно.

Статистика Голанда у сезоні-2021/2022

Нападник провів за "джмелів" всього 11 матчів, в яких забив 14 голів. Тривалий час норвежець був травмований.

У 2021 році Ерлінг встановив унікальний рекорд Бундесліги: він забив 50 голів у 50 матчах.

Крім того, Голанд став наймолодшим гравцем в історії Бундесліги, який забив 50 голів у чемпіонаті. Норвежець зробив це у 21 рік, 4 місяці та 6 днів.