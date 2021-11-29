Один гол – два рекорди

Дортмундська Боруссія гостювала на стадіоні Вольфсбурга. Поєдинок завершився перемогою "джмелів" із рахунком 1:3.

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Ерлінг Голанд знову одягнув футболку Боруссії після травми та відразу встановив два рекорди німецької Бундесліги. 21-річний форвард з'явився на полі на 73-й хвилині, а вже через вісім хвилин поставив крапку у матчі.

Ерлінг дотягнувся до м'яча та вже у падінні заніс його у ворота суперника. Якийсь прийом із карате чи ММА у стилі норвезького футболіста.

Лідер збірної Норвегії забив свій ювілейний 50-й м'яч у німецькому дивізіоні. Таку шалену результативність Голанд показав за 50 поєдинків – це рекорд Бундесліги.

Твітер B/R Football виклав ефектну картинку з досягненням, порівнявши футболіста з термінатором чи роботом.



Рекорд Ерлінга Голанда / Фото B/R Football

Однак і це ще не кінець. Голанд став наймолодшим футболістом в історії, якому вдалось забити 50 голів у найкращій лізі Німеччини. На момент голу у ворота Вольфсбурга гравцю був 21 рік 4 місяці 6 днів.

Кар'єра Голанда у Боруссії

Футболіст виступає за німецький клуб із 2020 року, перейшовши з австрійського РБ Зальцбург. Відразу закріпився в основі.

Контракт норвежця з "джмелями" розрахований до кінця червня 2024 року.

У сезоні-2021/2022 Голанд відіграв за Боруссію 11 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 14 голів та віддав 4 асисти.

Дортмундський клуб після 13 турів йде другим у турнірній таблиці Бундесліги. "Джмелі" поступаються лише одним очком мюнхенській Баварії.

Відеоогляд матчу