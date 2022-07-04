Після від'їзду з російського чемпіонату: Ракіцький близький до повернення у Шахтар

Про майбутнє Ярослава Ракіцького з'являється багато нової інформації та чуток. За словами журналіста та коментатора Віктора Вацка, центральний захисник може повернутись в УПЛ.

Велике повернення

Як розповів Віктор Вацко, наразі між футболістом та Шахтарем йдуть перемовини, які вже опинились на фінальній стадії. Щодо контракту говорити поки що ще рано.

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Журналіст додав, якщо сторони домовляться, то Ракіцький піде на різке зменшення фінансових умов. Якщо порівнювати його зарплату у минулому. Через війну Шахтар не зможе жити на повну ногу, тому на клуб чекає економія.

Наскільки я розумію, Шахтар планує своє майбутнє з Ярославом Ракіцьким. Це скромні фінанси в порівнянні з тим, до чого звик Ракіцький. Зараз Шахтар буде дуже і дуже серйозно економити,

– сказав Вацко.

За інформацією видання "Терикон", Ракіцький повинен визначитись із новим клубом до 15 липня.

Раніше Ракіцький віддав донецькому клубу 12 років своєї кар'єри.

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