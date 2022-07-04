Ще один претендент на Довбика

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, німецький клуб готовий викласти за Артема Довбика 8 мільйонів євро. Однак така пропозиція не влаштовує Дніпро-1.

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Наразі Анйтрахта офіційно не звертався в український клуб щодо можливого трансферу найкращого бомбардира УПЛ. Переможець Ліги Європи додав Довбика у шорт-лист придбань, у якому Артем займає одне з пріоритетних місць.

Раніше багато чуток було навколо потенційного трансферу забивного нападника в італійське Торіно та турецький Фенербахче. Однак все залишилось лише на рівні інформації у ЗМІ.

Нагадаємо, що Айнтрахт став переможцем Ліги Європи у сезоні-2021/2022. У фіналі "орли" у серії пенальті переграли Рейнджерс.

25-річний форвард залишається футболістом Дніпра-1, але інтерес європейських клубів не зникає. У Довбика контракт із командою до кінця 2024 року.

Довбик відзначився м'ячем за збірну України у матчі Ліги націй проти Ірландії. Артем врятував "синьо-жовтих" від поразки – 1:1.

До наступного сезону УПЛ Дніпро-1 готуватиметься у Словенії, куди вирушив 4 липня.

До слова. У сезоні-2021/2022, який через війну в Україні був закінчений достроково, Довбик став найкращим бомбардиром УПЛ, наколотивши за 18 матчів 14 голів. Також Артем зробив 5 асистів.