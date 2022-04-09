Новий-старий клуб

Ярослав Ракіцький після розірвання угоди з російським Зенітом перебуває без клубу. Захисник деякий час підтримував форму у харківському Металісті, але незабаром повернеться у не чужий для футболіста Шахтар.

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Наразі невідомо, чи йде мова про трансфер. Можливо, у складі "гірників" Ракіцький теж буде підтримувати форму та зіграє за команду у благодійних матчах.

Нагадаємо, що 2 березня 2022 року Ракіцький достроково покинув Зеніт через напад Росії на Україну, який розпочався 24 лютого.

Шахтар отримав дозвіл виїхати за кордон, де проведе ряд благодійних матчів на підтримку України.Усі виручені від зустрічей кошти підуть на ЗСУ. Перший поєдинок донеччани зіграють у Греції проти Олімпіакоса (9 квітня).

Кар'єра Ракіцького у Шахтарі