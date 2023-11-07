У Раді анонсували відставку міністра спорту Гутцайта

Голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія 7 листопада анонсував звільнення одного з міністрів чинного уряду. Згодом з'ясувалося, що це може бути нинішній очільник Мінспорту Вадим Гутцайт.

Варто зазначити, що Гутцайта вже намагалися звільнити з обійманої посади. Однак того разу комітет провалив голосування.

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Гутцайта можуть звільнити з Мінспорту

Арахамія у своєму телеграм-каналі заінтригував повідомленням щодо нових кадрових рішень в українському уряді. Зокрема, він сказав, що хотів подати це повідомлення швидше, ніж нардеп із партії "Голос" – Ярослав Железняк.

Анонсую на цьому тижні звільнення одного з міністрів КМУ,

– написав він.

Згодом Железняк у своєму телеграм-каналі підтвердив інформацію Арахамії, сказавши, що наступного разу глава фракції "Слуга народу" точно встигне написати повідомлення раніше.

"Коротше, звільнять Міністра спорту – Вадима Гутцайта", – зазначив він.

Нардеп також нагадав, що Гутцайт є фехтувальником і навіть є чемпіоном із цього виду спорту.

Гутцайта вже намагалися зняти з міністерства