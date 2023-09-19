Увагу на це звернулися журналісти з видання Tribuna.com. Ще у серпні на сайті Міністерства молоді та спорту при намаганні відкрити будь-який документ вибивало повідомлення про те, що "сторінку не знайдено". Але виявилося, що це не технічна проблема. Після звернення журналістів, в міністерстві пояснили, що причина такого рішення – це воєнний стан.

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"На період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного в дію Указом Президента України Володимира Зеленського від 24 лютого 2022 року №64 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), Міністерством молоді та спорту України, з міркувань безпеки, обмежено доступ до певної інформації, розміщеної на офіційному вебсайті та в інших публічних джерелах, в тому числі до нормативно-правових актів, наказів Мінмолодьспорту тощо, до припинення або скасування воєнного стану", – йдеться у відповіді Мінмолодьспорту на запит.

Вдатися до такого кроку в міністерстві вирішили через півтора року після повномасштабного вторгнення Росії до України. До цього документи були у вільному доступі. І кожен, хто хотів, міг з ними ознайомитися.

Дуже "секретні" документи

При цьому на сайті й далі публікують самі документи та їх назви. Однак ознайомитися з ними неможливо – при натисканні на посилання вибиває все те ж повідомлення що "сторінку не знайдено".

Усі нормативно-правові акти на сайті Мінмолодьспорту неможливо відкрити / скрін

Хоча самі документи навряд чи містять секретну інформацію. Для прикладу, станом на 19 вересня в розділі "Нові надходження" є такі документи, як:

Указ Президента України від 07.09.2023 № 565/2023 "Про відзначення державними нагородами України членів національної збірної команди України на III Європейських іграх"

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 06.09.2023 № 5308 "Про участь офіційної делегації національної збірної команди України з гімнастики спортивної у міжнародному змаганні та затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на 2023 рік"

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 06.09.2023 № 5307 "Про затвердження змін до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на 2023 рік"

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 05.09.2023 № 5306 "Про проведення літнього чемпіонату України з санного спорту серед юнаків та дівчат вікових груп В, С, Д, присвяченого пам’яті загиблих захисників України"

Водночас президентський указ про відзначення державними нагородами є на сайті Президента України у відкритому доступі. І саме з нього можна довідатися, що фехтувальницю Ольгу Харлан нагородили орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Інші спортсмени теж отримали свої нагороди "за досягнення високих спортивних результатів на III Європейських іграх у місті Кракові, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України".

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Інші міністерські накази схожі – про склад збірних на навчально-тренувальні збори, присвоєння спортивних звань, виплату грошових винагород чи проведення змагань. Тож навряд чи ці документи містять державну таємницю або ж інші важливі для держави дані під час війни, через що вони не можуть бути опубліковані публічно. При цьому що інші міністерства свої накази на офіційних сайтах публікують і надалі.

На сайті Мінмолодьспорту і далі публікують накази, але їх неможливо відкрити / скрін

Приховування можливих корупційних схем після скандального розслідування

Головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков припускає, що до такого кроку в Мінмолодьспорті вдалися, щоб приховати свою діяльність. І не виключено, що вона має корупційні складові.

Як приклад він навів історію про фейковий тренувальний збір, що "відбувався" у Дубліні. На нього нібито відправилися спортсмен Олександр Матвєєв та його тренер Юрій Давидов. От тільки виявилося, що Матвєєв нікуди не виїжджав і продовжував тренування в Україні. А от Давидов таки відправився в Ірландію. І Мінмолодьспорту щомісяця продовжувало своїми наказами їх перебування там на "навчально-тренувальному зборі", коли сам спортсмен і далі перебував в Україні. Загалом цей "фейковий збір" тривав з 11 травня до 1 вересня 2023 року. Все це виявити вдалося завдяки вільному доступу до наказів міністерства.

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Розслідування журналістів спричинило справжній скандал. І призвело до того, що:

Мінспорту припинило дію контракту з Олександром Матвєєвим за порушення одного з його пунктів;

була оголошена догана головному тренеру збірної України зі спортивної гімнастики Геннадію Сартинському;

Кіровоградська обласна військова адміністрація була проінформована про факти щодо виконання своїх службових обов’язків Юрієм Давидовим з травня по серпень

Тепер же громадськість не зможе дізнатися про такі фейкові "навчально-тренувальні збори". А відсутність контролю може породити корупційні схеми, які намагаються приховати за ширмою воєнного стану.

Також варто нагадати, що й наказ про бойкот змагань публікувалися на сайті міністерства мало не тишком-нишком. В такий саме спосіб було опубліковано і наказ про скасування цього бойкоту. Міністерство молоді та спорту у своїй діяльності виявилося не готовим до публічності. А після приховування своїх наказів все більш "закручує гайки" інформаційного простору навколо себе.