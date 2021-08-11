Пятов отримав пиво від Мессі: що зробить голкіпер збірної України з подарунком від Лео
Джерело:інстаграм Андрія Пятова
Андрія Пятов став один із трьох українських воротарів, який отримав унікальний подарунок від Ліонеля Мессі. Страж воріт розповів, що зробить із пляшками пива від генія футболу.
Унікальний подарунок від Мессі долетів в Україну
Досвідчений 37-річний голкіпер нарешті отримав свої три пляшки пива від аргентинського форварда. Андрій Пятов залишить на пам'ять пиво, а одну пляшку виставить на аукціон з благодійною метою.
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Футболіст Шахтаря виділив рекорд Мессі: "Хотілося б написати: "Приємно бути причетним до рекорду", але це не так. Пропускати в свої ворота неприємно у турнірі будь-якого рівня Можу сказати одне: рекорд Лео викликає повагу. Як думаєте, чи хтось з нового покоління футболістів зможе стати конкурентом Мессі в кількості голів за один клуб?".
Вирішив, що дві пляшечки з лімітованої колекції залишу в себе. Одну виставлю на аукціон, а зароблені кошти відправимо з дружиною в допомогу проєкту, якому вже давно допомагаємо. Подробиці розповім пізніше,
– зізнався Пятов.
Пиво від аргентинця отримали ще два українські воротарі – два динамівці Руслан Нещерет (одну пляшку) та Олександр Шовковський (дві пляшки).
Коментар Пятова: відео
- Відзначимо, що у сезоні-2020/2021 Пятов відіграв за "гірників" лише 7 матчів, у яких пропустив 12 голів. Також їздив у складі збірної України на Євро-2020, але так жодної хвилини не відіграв.
- У новому сезоні поки що не виходив на футбольне поле.