Пятов отримав пиво від Мессі: що зробить голкіпер збірної України з подарунком від Лео

Андрія Пятов став один із трьох українських воротарів, який отримав унікальний подарунок від Ліонеля Мессі. Страж воріт розповів, що зробить із пляшками пива від генія футболу.

Унікальний подарунок від Мессі долетів в Україну

Досвідчений 37-річний голкіпер нарешті отримав свої три пляшки пива від аргентинського форварда. Андрій Пятов залишить на пам'ять пиво, а одну пляшку виставить на аукціон з благодійною метою.

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Футболіст Шахтаря виділив рекорд Мессі: "Хотілося б написати: "Приємно бути причетним до рекорду", але це не так. Пропускати в свої ворота неприємно у турнірі будь-якого рівня Можу сказати одне: рекорд Лео викликає повагу. Як думаєте, чи хтось з нового покоління футболістів зможе стати конкурентом Мессі в кількості голів за один клуб?".

Вирішив, що дві пляшечки з лімітованої колекції залишу в себе. Одну виставлю на аукціон, а зароблені кошти відправимо з дружиною в допомогу проєкту, якому вже давно допомагаємо. Подробиці розповім пізніше,

– зізнався Пятов.

Ліонель забив 644 м'ячі за каталонську Барселону, на честь чого компанія Budweiser виготовила 644 спеціальних пляшок пива. Лише 160 голкіперів світу отримали такі подарунки від Мессі.

Пиво від аргентинця отримали ще два українські воротарі – два динамівці Руслан Нещерет (одну пляшку) та Олександр Шовковський (дві пляшки).

Коментар Пятова: відео