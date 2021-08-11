Унікальний подарунок від Мессі долетів в Україну
Досвідчений 37-річний голкіпер нарешті отримав свої три пляшки пива від аргентинського форварда. Андрій Пятов залишить на пам'ять пиво, а одну пляшку виставить на аукціон з благодійною метою.
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Футболіст Шахтаря виділив рекорд Мессі: "Хотілося б написати: "Приємно бути причетним до рекорду", але це не так. Пропускати в свої ворота неприємно у турнірі будь-якого рівня Можу сказати одне: рекорд Лео викликає повагу. Як думаєте, чи хтось з нового покоління футболістів зможе стати конкурентом Мессі в кількості голів за один клуб?".
Вирішив, що дві пляшечки з лімітованої колекції залишу в себе. Одну виставлю на аукціон, а зароблені кошти відправимо з дружиною в допомогу проєкту, якому вже давно допомагаємо. Подробиці розповім пізніше,
– зізнався Пятов.
Пиво від аргентинця отримали ще два українські воротарі – два динамівці Руслан Нещерет (одну пляшку) та Олександр Шовковський (дві пляшки).
Коментар Пятова: відео
- Відзначимо, що у сезоні-2020/2021 Пятов відіграв за "гірників" лише 7 матчів, у яких пропустив 12 голів. Також їздив у складі збірної України на Євро-2020, але так жодної хвилини не відіграв.
- У новому сезоні поки що не виходив на футбольне поле.