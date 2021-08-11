Уникальный подарок от Месси долетел в Украину

Опытный 37-летний голкипер наконец получил свои три бутылки пива от аргентинского форварда. Андрей Пятов оставит на память пиво, а одну бутылку выставит на аукцион с благотворительной целью.

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Футболист Шахтера выделил рекорд Месси: "Хотелось бы написать: "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня. Могу сказать одно: рекорд Лео вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси в количестве голов за один клуб?".

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а заработанные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем. Подробности расскажу позже,

– признался Пятов.

Интересно! Лионель забил 644 мяча за каталонскую Барселону, в честь чего компания Budweiser изготовила 644 специальных бутылок пива. Только 160 голкиперов мира получили такие подарки от Месси.

Пиво от аргентинца получили еще два украинских вратаря – два динамовца Руслан Нещерет (одну бутылку) и Александр Шовковский (две бутылки).

Комментарий Пятова: видео