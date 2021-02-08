П'ять футболістів претендують на звання найкращого українця, який грає в іноземному чемпіонаті

Джерело:фейсбук "Футбольні зірки України"
Однією з номінацій нагороди "Футбольні зірки України" є "Найкращий футболіст-легіонер, що грає за кордоном". У 2021 році за цю нагороду будуть змагатися п'ятеро гравців.
До фінального етапу голосування вийшло п'ятеро українських футболістів, які грають в іноземних чемпіонатах
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Визначити найкращого запропонували українським вболівальникам. Для цього треба залишити свій коментар з прізвищем найкращого гравця на сторінці фейсбук чи інстаграм "Футбольні зірки України". Голос можна віддати лише за одного гравця.
Нагадаємо, до цього було названо претендентів й на інші номінації:
Переможців конкурсу "Футбольні зірки України" буде оголошено в понеділок, 15 лютого.