П'яного футболіста збірної Росії вигнали з бару у Красноярську: момент потрапив на відео

7 січня 2022 , 08:15
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Джерело:

телеграм-канал журналіста Івана Карпова

Нападник Рубіна та молодіжної збірної Росії Іван Ігнатьєв став фігурантом резонансної ситуації. Футболіста вигнали із нічного клубу у Красноярську.

Інсайдер Іван Карпов виклав відео з Ігнатьєвим, якого виводять із закладу. Також у телеграм-каналі репортер опублікував фотографії футболіста, який сидить із шотами за барною стійкою.

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"Ваня відпочивав зі своїми ачинськими друзями. За підсумками, охорона вивела його силою – начебто він послав когось не того й не туди. Кажуть, його потім повернули, щоправда, але це не точно", – додав Карпов.

Відео епізоду

На відео видно, як нетверезого футболіста виводять під руки із закладу. Також з'явилися фотографії з Ігнатьєвим усередині кафе.

Хто такий Іван Ігнатьєв

  • Ігнатьєв народився у місті Ачинськ у Красноярському краї. Цього сезону форвард провів дев'ять матчів у складі Рубіна і результативними діями не відзначився.
  • Ігнатьєв виступає за Рубін з 2019 року. Раніше з'явилася інформація, що Рубін може віддати футболіста в оренду.
  • Ігнатьєв уже кілька разів попадався на проблемах із дисципліною. У січні 2020 року через проблеми з наркотиками Івана вигнав Краснодар. Один із зданих тестів показав наявність слідів кокаїну
  • До цього Ігнатьєв разом із Мамаєвим, Шишкіним, Крицюком та ще кількома футболістами пішли у загул прямо під час літніх зборів. Тоді футболістів оштрафували, зробили догану, але все ж таки вибачили.
Автор: Юрій Семенюк