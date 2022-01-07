П'яного футболіста збірної Росії вигнали з бару у Красноярську: момент потрапив на відео
Нападник Рубіна та молодіжної збірної Росії Іван Ігнатьєв став фігурантом резонансної ситуації. Футболіста вигнали із нічного клубу у Красноярську.
Інсайдер Іван Карпов виклав відео з Ігнатьєвим, якого виводять із закладу. Також у телеграм-каналі репортер опублікував фотографії футболіста, який сидить із шотами за барною стійкою.
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"Ваня відпочивав зі своїми ачинськими друзями. За підсумками, охорона вивела його силою – начебто він послав когось не того й не туди. Кажуть, його потім повернули, щоправда, але це не точно", – додав Карпов.
Відео епізоду
На відео видно, як нетверезого футболіста виводять під руки із закладу. Також з'явилися фотографії з Ігнатьєвим усередині кафе.
Хто такий Іван Ігнатьєв
- Ігнатьєв народився у місті Ачинськ у Красноярському краї. Цього сезону форвард провів дев'ять матчів у складі Рубіна і результативними діями не відзначився.
- Ігнатьєв виступає за Рубін з 2019 року. Раніше з'явилася інформація, що Рубін може віддати футболіста в оренду.
- Ігнатьєв уже кілька разів попадався на проблемах із дисципліною. У січні 2020 року через проблеми з наркотиками Івана вигнав Краснодар. Один із зданих тестів показав наявність слідів кокаїну
- До цього Ігнатьєв разом із Мамаєвим, Шишкіним, Крицюком та ще кількома футболістами пішли у загул прямо під час літніх зборів. Тоді футболістів оштрафували, зробили догану, але все ж таки вибачили.