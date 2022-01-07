Інсайдер Іван Карпов виклав відео з Ігнатьєвим, якого виводять із закладу. Також у телеграм-каналі репортер опублікував фотографії футболіста, який сидить із шотами за барною стійкою.

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"Ваня відпочивав зі своїми ачинськими друзями. За підсумками, охорона вивела його силою – начебто він послав когось не того й не туди. Кажуть, його потім повернули, щоправда, але це не точно", – додав Карпов.

Відео епізоду

На відео видно, як нетверезого футболіста виводять під руки із закладу. Також з'явилися фотографії з Ігнатьєвим усередині кафе.

Хто такий Іван Ігнатьєв