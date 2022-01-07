Инсайдер Иван Карпов выложил видео с Игнатьевым, которого выводили из заведения. Также в телеграм-канале репортер опубликовал фотографии футболиста, сидящего с шотами за барной стойкой.

Смотрите также Снова без победы: Дженоа Шевченко разделила очки с Сассуоло – видеообзор

"Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогам, охрана вывела его силой – якобы он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом вернули, правда это не точно", – добавил Карпов.

Видео эпизода

На видео видно, как нетрезвого футболиста выводят под руки из заведения. Также появились фотографии с Игнатьевым внутри кафе.

Кто такой Иван Игнатьев