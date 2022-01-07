Инсайдер Иван Карпов выложил видео с Игнатьевым, которого выводили из заведения. Также в телеграм-канале репортер опубликовал фотографии футболиста, сидящего с шотами за барной стойкой.
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"Ваня отдыхал со своими ачинскими друзьями. По итогам, охрана вывела его силой – якобы он послал кого-то не того и не туда. Говорят, его потом вернули, правда это не точно", – добавил Карпов.
Видео эпизода
На видео видно, как нетрезвого футболиста выводят под руки из заведения. Также появились фотографии с Игнатьевым внутри кафе.
Кто такой Иван Игнатьев
- Игнатьев родился в городе Ачинск в Красноярском крае. В этом сезоне форвард провел девять матчей в составе Рубина и результативными действиями не отличился.
- Игнатьев выступает за "Рубин" с 2019 года. Ранее появилась информация о том, что Рубин может отдать футболиста в аренду.
- Игнатьев уже несколько раз попадался на проблемах с дисциплиной. В январе 2020 года из-за проблем с наркотиками Ивана выгнал Краснодар. Один из сданных тестов показал наличие следов кокаина.
- До этого Игнатьев вместе с Мамаевым, Шишкиным, Крицюком и несколькими футболистами пошли в загул прямо во время летних сборов. Тогда футболистов оштрафовали, сделали выговор, но все же простили.