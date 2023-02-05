Просто прийшов на допомогу: ексфутболіст Ниви спростував свою причетність до "п'яної вечірки"

У столиці України спалахнув черговий скандал. Парубки з Івано-Франківська вирішили довести, що усі дівчата ш**хи. Одним із ймовірних фігурантів справи став футболіст Магомед Мамешев.

21-річний футболіст став одним із шести осіб "п'яної вечірки" у столиці України, яким вручили повістки. Колишній футболіст тернопільської Ниви вирішив дещо зменшити тиск на себе та пояснив, як опинився в епіцентрі секс-скандалу.

До теми Наслідки скандальних вечірок: ексфутболіст тернопільської Ниви відмовляється йти в ЗСУ

Як футболіст Мамешев опинився в епіцентрі "п'яної вечірки"

За слова Мамешева, він знайомий із Андрієм (організатором вечірки, – прим. 24 каналу) близько двох тижнів. Футболіст розповів, що отримав телефонний дзвінок від Андрія, який попросив прийти йому на допомогу.

Начебто у його квартиру хтось намагається вдертись. Андрій попросив Магомеда приїхати та допомогти йому. Після того, як вихованець українського Локомотива приїхав на місце кримінальної справи, Мамешев побачив, що чоловіком, який намагається зайти у квартиру є оперативник.

"Я приїхав, а виявилось, що це оперативник. Він влаштовував "замануху", а Андрій не зрозумів, що це оперативник. Вони мене опитали, запитали, хто я такий. Кажу, що я просто друг Андрія. Попросили, щоб я допоміг потрапити у квартиру. Я допоміг, зателефонував до Андрія і сказав, що тут поліція, є дозвіл", – сказав футболіст.

Вони зайшли. Я потрапив на камеру, тому повинен був до кінця обшуку перебувати там. Я стояв-стояв, поговорив з усіма оперативниками. Вони зрозуміли, що я ні до чого, просто "ліва" людина в цій ситуації. На жодній тусовці я не був, всі пацани це підтвердили. Я просто приїхав їм допомогти,

– додав на відео Мамешев.

Також колишній футболіст Ниви пояснив ситуацію із повісткою.

Після обшуку прийшов військком і почав виписувати всім повістки. Каже: "Давай я тобі теж випишу, ти все одно учасник процесу". Відповідаю: "Добре, виписуйте". Сказали, що після видачі повістки треба сфотографувати: "Без проблем, фотографуйте". Я попросив, щоб він нікуди не виставляв, бо я не учасник ситуації. Оперативники все підтвердили, а наступного дня моя фотографія серед "ґвалтівників", – розповів ймовірний фігурант вечірки.

Пояснення Мамешев: дивіться відео

Після чого Мамешев пояснив, чому не піде служити у ЗСУ. Все через те, що Магомед є студентом третього курсу Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Тому має відстрочку від служби.

Головне про "п'яну вечірку"

Компанія хлопців із Івано-Франківська влаштували справжній кримінальний скандал у столиці України. У Києві парубки влаштували "полювання" на дівчат, накачуючи їх, можливо, наркотиками, алкоголем.Усе це хлопці знімали на камеру та домагались до дівчат.

Після чого у помешкання, де перебували організатори такої "п'яної вечірки" вдерлись правоохоронці. Після обшуків організатору та його другу вручили підозру, а усі шестеро хлопців отримали повістки до військкомату. У соцмережах люди вимагали покарання цим парубках, але більшість українців запевнили, що цим хлопцям немає місце у ЗСУ. Такі особи не повинні захищати країну від ворога.

Блогер, який записував трансляції, заявив, що йому подобається хайп, та запевняв, що йому за це нічого не буде. Він запевняв, що дівчата не мають жодних до нього претензій, а він не робив нічого, що може бути поза законом України. Однак грубо помилився.

Тим, кому вручили підозру, залишатимуться під вартою до 1 квітня без можливості внесення застави.

Магомед Мамишев – вихованець Локомотива, який із серпня 2020-го до лютого 2022-го року виступав за Ниву. Однак за цей час провів за тернопільський клуб лише 13 матчів. Не отримував багато ігрової практики та переважно "грів банку". Наразі перебуває без клубу, але після цього скандалу знайти нову команду буде ще складніше.