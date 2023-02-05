21-летний футболист стал одним из шести человек "пьяной вечеринки" в столице Украины, которым вручили повестки. Магомед Мамешев стал вероятным фигурантом скандального дела.

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Как футболист Мамешев оказался в эпицентре "пьяной вечеринки"

Бывший футболист тернопольской Нивы решил несколько снизить давление на себя и объяснил, как оказался в эпицентре секс-скандала. По словам Мамешева, он знаком с Андреем (организатором вечеринки – прим. 24 канала) около двух недель. Футболист рассказал, что получил телефонный звонок от Андрея, который попросил помочь ему.

Вроде бы в его квартиру кто-то пытается ворваться. Андрей попросил Магомеда приехать и помочь ему. После того, как питомец украинского Локомотива приехал на место уголовного дела, Мамешев увидел, что мужчиной, который пытается зайти в квартиру, является оперативник.

"Я приехал, а оказалось, что это оперативник. Он устраивал "замануху", а Андрей не понял, что это оперативник. Они меня опросили, спросили, кто я такой. Говорю, что я просто друг Андрея. Попросили, чтобы я помог попасть" в квартиру. Я помог, позвонил Андрею и сказал, что здесь полиция, есть разрешение", – сказал футболист.

Они вошли. Я попал на камеру, поэтому должен был до конца обыска находиться там. Я стоял-стоял, побеседовал со всеми оперативниками. Они поняли, что я ни при чем, просто "левый" человек в этой ситуации. Ни на одной тусовке я не был, все пацаны это подтвердили. Я просто приехал им помочь,

– добавил на видео Мамешев.

Также бывший футболист Нивы объяснил ситуацию с повесткой.

После обыска пришел военком и стал выписывать всем повестки. Говорит: "Давай я тебе тоже выпишу, ты все равно участник процесса". Отвечаю: "Хорошо, выписывайте". Сказали, что после выдачи повестки нужно сфотографировать: "Без проблем, фотографируйте". Я попросил, чтобы он никуда не выставлял, потому что я не участник ситуации. Оперативники все подтвердили, а на следующий день моя фотография среди "насильников", – рассказал вероятный фигурант вечеринки.

Объяснение Мамешев: смотрите видео

После чего Мамешев объяснил, почему не пойдет служить в ВСУ. Все потому, что Магомед является студентом третьего курса Измаильского государственного гуманитарного университета. Потому имеет отсрочку от службы.

К слову. Магомед Мамышев – воспитанник Локомотива, с августа 2020-го по февраль 2022-го года выступавший за Ниву. Однако за это время провел за тернопольский клуб всего 13 матчей. Не получал много игровой практики и преимущественно "игр банка". Пока находится без клуба, но после этого скандала найти новую команду будет еще сложнее.

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