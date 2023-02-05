21-річний футболіст став одним із шести осіб "п'яної вечірки" у столиці України, яким вручили повістки. Колишній футболіст тернопільської Ниви вирішив дещо зменшити тиск на себе та пояснив, як опинився в епіцентрі секс-скандалу.
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Як футболіст Мамешев опинився в епіцентрі "п'яної вечірки"
За слова Мамешева, він знайомий із Андрієм (організатором вечірки, – прим. 24 каналу) близько двох тижнів. Футболіст розповів, що отримав телефонний дзвінок від Андрія, який попросив прийти йому на допомогу.
Начебто у його квартиру хтось намагається вдертись. Андрій попросив Магомеда приїхати та допомогти йому. Після того, як вихованець українського Локомотива приїхав на місце кримінальної справи, Мамешев побачив, що чоловіком, який намагається зайти у квартиру є оперативник.
"Я приїхав, а виявилось, що це оперативник. Він влаштовував "замануху", а Андрій не зрозумів, що це оперативник. Вони мене опитали, запитали, хто я такий. Кажу, що я просто друг Андрія. Попросили, щоб я допоміг потрапити у квартиру. Я допоміг, зателефонував до Андрія і сказав, що тут поліція, є дозвіл", – сказав футболіст.
Вони зайшли. Я потрапив на камеру, тому повинен був до кінця обшуку перебувати там. Я стояв-стояв, поговорив з усіма оперативниками. Вони зрозуміли, що я ні до чого, просто "ліва" людина в цій ситуації. На жодній тусовці я не був, всі пацани це підтвердили. Я просто приїхав їм допомогти,
– додав на відео Мамешев.
Також колишній футболіст Ниви пояснив ситуацію із повісткою.
Після обшуку прийшов військком і почав виписувати всім повістки. Каже: "Давай я тобі теж випишу, ти все одно учасник процесу". Відповідаю: "Добре, виписуйте". Сказали, що після видачі повістки треба сфотографувати: "Без проблем, фотографуйте". Я попросив, щоб він нікуди не виставляв, бо я не учасник ситуації. Оперативники все підтвердили, а наступного дня моя фотографія серед "ґвалтівників", – розповів ймовірний фігурант вечірки.
Пояснення Мамешев: дивіться відео
Після чого Мамешев пояснив, чому не піде служити у ЗСУ. Все через те, що Магомед є студентом третього курсу Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Тому має відстрочку від служби.
Головне про "п'яну вечірку"
- Компанія хлопців із Івано-Франківська влаштували справжній кримінальний скандал у столиці України. У Києві парубки влаштували "полювання" на дівчат, накачуючи їх, можливо, наркотиками, алкоголем.Усе це хлопці знімали на камеру та домагались до дівчат.
- Після чого у помешкання, де перебували організатори такої "п'яної вечірки" вдерлись правоохоронці. Після обшуків організатору та його другу вручили підозру, а усі шестеро хлопців отримали повістки до військкомату. У соцмережах люди вимагали покарання цим парубках, але більшість українців запевнили, що цим хлопцям немає місце у ЗСУ. Такі особи не повинні захищати країну від ворога.
- Блогер, який записував трансляції, заявив, що йому подобається хайп, та запевняв, що йому за це нічого не буде. Він запевняв, що дівчата не мають жодних до нього претензій, а він не робив нічого, що може бути поза законом України. Однак грубо помилився.
- Тим, кому вручили підозру, залишатимуться під вартою до 1 квітня без можливості внесення застави.