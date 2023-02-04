Колишній нападник тернопільської Ниви Магомед Мемешев заперечує свою участь у скандальних вечірках. Молодий футболіст відмовляється ставати в ряди ЗСУ.

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Мемешев розповів, що він навпаки у цій ситуації стояв на стороні правди. Ексфутболіст стверджує, що це він допоміг правоохоронцям зайти до квартири, де влаштовувались п'яні вечірки.

Спочатку вони (поліція) мені загрожували, але потім ми порозумілися, і вони розібралися в ситуації. Вони сказали, що їм потрібно потрапити до квартири Андрія, у цей момент уже велася оперативна зйомка. Оперативники показали мені ухвалу про обшук. Я зателефонував до Андрія (організатор вечірки) і сказав, щоб він відчинив двері, бо тут стоять поліцейські, а не бандити, як він думав. Іншими словами, це я допоміг правоохоронцям увійти туди,

– стверджує Мемешев.

Та от колишній нападник тернопільської Ниви, якому вручили повістку заявив, що у ЗСУ не піде. Мемешев має на це певні аргументи.

Як і належить, з'явлюся у військкомат. У мене є відстрочка, тому що я навчаюсь на третьому курсі в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті,

– розповів Мемешев.

За тернопільську Ниву 21-річний гравець провів всього два офіційних поєдинки. Вони відбулись у рамках Першої ліги України.