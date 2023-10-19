Етнічна дискримінація: Путін поскаржився на недопуск російських спортсменів на Олімпіаду

Російський диктатор Владімір Путін вирішив висловити своє незадоволення тим, що цивілізований світ не бажає бачити російських спортсменів, що є прихильниками терористів та загарбників, на міжнародних змаганнях.

У Росії вирішили провести спортивний форум, де виступив і Владімір Путін. Оскільки Росію як державу відсторонили майже від усіх міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення до України, то Путіну нічого не залишалося, як почати скаржитися на це. Його слова опублікували російські пропагандистські видання, повідомляє 24 Канал.

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"Заборона участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях – це етнічна дискримінація. Підходи МОК з допуску на Олімпіаду суперечать самій природі спорту. Олімпійські ігри – вершина справжнього єднання країн – зараз привілей, який треба заслужити не пов'язаними зі спортом політичними жестами", – переконаний Путін.

Вирішив російський диктатор піддати критиці й олімпійську хартію, яка нібито "застаріла і більше не має універсального характеру".

Водночас він жодного слова не сказав про те, чому Міжнародний олімпійський комітет вирішив призупинити членство олімпійського комітету Росії. Сталося це після того, як в Росії вирішили включити до свого складу регіональні олімпійські комітети окупованих територій України. Після цього з Росії почали лунати чергові погрози.

При цьому заяви про "етнічну дискримінацію" вже не вперше використовуються російськими чиновниками. Президент олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков назвав умови допуску росіян до Олімпійських ігор "спортивним геноцидом". При цьому зробив він це в той же день, коли росіяни завдали ракетний удар по селі Гроза, в результаті якого загинуло 59 мирних мешканців.

Натомість речниця російського МЗС Марія Захарова назвала відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань "расизмом". Правда якою окремою расою в такому випадку виступають росіяни вона вирішила не уточняти.