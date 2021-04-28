ПСЖ – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ та Манчестер Сіті у середу, 28 квітня, зійдуться у битві за фінал Ліги чемпіонів. Перший поєдинок 1/2 фіналу відбудеться на полі ПСЖ. Матч можна переглянути в Україні онлайн та по телебаченню.

ПСЖ – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Поєдинок ПСЖ – Манчестер Сіті відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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По телебаченню матч півфіналу Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55.

Поєдинку на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть матч ПСЖ – Манчестер Сіті.

Онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Манчестер Сіті можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч ПСЖ – Манчестер Сіті можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.