Французький гранд поставив Ліонеля Мессі перед абсурдним фактом. З таким розкладом подій аргентинська зірка навряд-чи залишиться у ПСЖ.

Парижани готові залишити Мессі у своєму складі тільки за умови, якщо зарплатня аргентинця зменшиться на 75 відсотків. Розлучення ПСЖ та багаторазового володаря Золотого М'яча виглядає неминучим.

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Якнайдалі від компромісу

Французький гранд бажає зекономити на Мессі, аби мати більше можливостей для підсилення у літнє трансферне вікно. Проте Ліонель все більше розчаровується в ПСЖ, приплітаючи у непорозуміння і футбольні моменти.

Аргентинцю не подобається хаос у команді, який стався після чемпіонату світу. Постійні конфлікти, вильоти з Ліги чемпіонів та Кубка Франції, потенційна зміна тренера – все це відштовхує Мессі від французького гранда. До того ж терпіти все це з колосальним скороченням зарплатні сенсу немає.

Аргентинця активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов.

Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Батько аргентинця розглядає такий варіант можливим тільки за умови, якщо Ліонель матиме більше зарплатню, аніж його споконвічний конкурент Кріштіану Роналду.

Мессі в складі ПСЖ