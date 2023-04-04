Самі собі риють яму: у ПСЖ мізерні шанси домовитися з Мессі через безглуздий ультиматум
Джерело:L'Equipe
Французький гранд поставив Ліонеля Мессі перед абсурдним фактом. З таким розкладом подій аргентинська зірка навряд-чи залишиться у ПСЖ.
Парижани готові залишити Мессі у своєму складі тільки за умови, якщо зарплатня аргентинця зменшиться на 75 відсотків. Розлучення ПСЖ та багаторазового володаря Золотого М'яча виглядає неминучим.
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Якнайдалі від компромісу
Французький гранд бажає зекономити на Мессі, аби мати більше можливостей для підсилення у літнє трансферне вікно. Проте Ліонель все більше розчаровується в ПСЖ, приплітаючи у непорозуміння і футбольні моменти.
Аргентинцю не подобається хаос у команді, який стався після чемпіонату світу. Постійні конфлікти, вильоти з Ліги чемпіонів та Кубка Франції, потенційна зміна тренера – все це відштовхує Мессі від французького гранда. До того ж терпіти все це з колосальним скороченням зарплатні сенсу немає.
Аргентинця активно сватають у його рідну Барселону, яка "двома руками за", аби Ліонель повернувся у Каталонію. До того ж, Мессі розглядав варіант з переїздом у МЛС, а саме у Інтер Маямі, за який виступає український центрбек Сергій Кривцов.
Одним із фантастичних варіантів залишається перехід аргентинця у Аль-Хілаль. Батько аргентинця розглядає такий варіант можливим тільки за умови, якщо Ліонель матиме більше зарплатню, аніж його споконвічний конкурент Кріштіану Роналду.
Мессі в складі ПСЖ
- Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до літа 2023-го року. До французького колективу Мессі приєднався задарма у 2021-му році. оскільки Барселона не могла вписати велику зарплату нападника у рамки правил Ла Ліги.
- За французький колектив Мессі провів 67 поєдинків, забив 29 голів та віддав 32 асиста.
- В складі ПСЖ Мессі ставав чемпіоном Франції та вигравав Суперкубок країни. А от Кубок Франції – єдиний титул, який ще Ліонелю не підкорювався у його кар'єрі. І за таким розвитком подій вже і не підкориться. Оскільки ПСЖ вилетів від Марселя в 1/8 Кубка Франції, а переможний гол у матчі забив саме Руслан Маліновський.
- Також перебуваючи у складі ПСЖ, Мессі завоював сьомий "Золотий м'яч".
- Нещодавно у Ліонеля виник свіжий конфлікт з парижанами, через що він пішов з тренування.