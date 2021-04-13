ПСЖ – Баварія: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 13 квітня, ПСЖ на власному полі зіграє проти Баварії матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути цей матч можна буде і в Україні.

У цьому матчі зійдуться команди, які в минулому сезоні зіграли у фіналі Ліги чемпіонів. Цього разу жереб звів їх на стадії чвертьфіналу.

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І перший матч виграв саме ПСЖ. Зробили це парижани на виїзді у Мюнхені, забивши тричі. Мбаппе оформив дубль. Але Баварії вдалося відзначитися двома забитими голами, тому інтрига в цій парі ще присутня.

Тож на стадії чвертьфіналу саме цей матч привертає до себе найбільшу увагу зі всіх пар. І вболівальники футболу зможуть переглянути цю гру в Україні в прямому ефірі.

По телебаченні цей матч покаже канал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:50, сам матч розпочнеться о 22:00. Перед тим на каналі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.

Трансляція каналу "Футбол 1" доступна і онлайн. Зробити це можна завдяки відеосервісу Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також можна дивитися матч ПСЖ – Баварія онлайн і на сервісі Megogo з іншими коментаторами.