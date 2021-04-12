В этом матче сойдутся команды, которые в прошлом сезоне сыграли в финале Лиги чемпионов. На этот раз жребий свел их на стадии четвертьфинала.

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И первый матч выиграл именно ПСЖ. Сделали это парижане на выезде в Мюнхене, забив трижды. Мбаппе оформил дубль. Но Баварии удалось отличиться двумя забитыми голами, поэтому интрига в этой паре еще присутствует.

Поэтому на стадии четвертьфинала именно этот матч привлекает к себе наибольшее внимание из всех пар. И болельщики футбола смогут посмотреть эту игру в Украине в прямом эфире.

По телевидению этот матч покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00. Перед этим на канале выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости будут обсуждать этот матч.

Трансляция канала "Футбол 1" доступна и онлайн. Сделать это можно благодаря видеосервису Oll.tv, но доступ к трансляции платный и требует регистрации. На сайте канала "Футбол" можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен в месяц (в зависимости от наполненности пакета).

Также можно смотреть матч ПСЖ – Бавария онлайн и на сервисе Megogo с другими комментаторами.