У неділю, 23 серпня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Між собою зіграють французький ПСЖ та німецька "Баварія". Онлайн-трансляція цього матчу – на сайті Спорт24.

Сезон Ліги чемпіонів 2019/2020 нарешті добігає кінця. В головному матчі за трофей зійдуться ПСЖ та "Баварія", Сам матч зіграють в Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Хоча фінал Ліги чемпіонів у 2020 році повинен був прийняти стадіон "Ататюрк" у Стамбулі ще 30 травня. Та пандемія коронавірусу внесла свої зміни.

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Вона змінила і майже весь раунд плей-офф. Деякі матчі 1/8 фіналу, а також всі матчі, починаючи з чвертьфіналів, зіграли на нейтральних полях. І замість двоматчевого протистояння, переможця пари визначали в одній грі. Це внесло і певні неочікувані результати.

На шляху до фіналу "Баварія" в плей-офф почергово здолала "Челсі", "Барселону" та "Ліон". ПСЖ же переміг дортмундську "Боруссію", "Аталанту" та "РБ Лейпциг".